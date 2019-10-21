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Дженнифер Энистон установила рекорд в соцсети: миллион подписчиков за 5 часов 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Дженнифер Энистон установила рекорд в Instagram
Фото: РИА Новости
В отличие от многих своих коллег Дженнифер Энистон долго не заводила собственного аккаунта в соцсети Instagram. Однако не так давно актриса «сдалась» и в качестве первой публикации разместила совместное фото с коллегами по сериалу «Друзья». Тогда актриса подписала фото так: «Теперь мы друзья еще и в Instagram».
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#TBT In style, then and now…

Публикация от  Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

За прошедшие несколько дней Энистон сделала всего три публикации. Однако на ее странице уже в первый день стали появляться тысячи, а потом и сотни тысяч подписчиков, включая не только поклонников, но и коллег по шоу-бизнесу. В настоящий момент у ее микроблога более 15 миллионов фолловеров.
Этот удивительный факт не пропустили представители Книги рекордов Гиннесса. Они подсчитали, что страница актрисы набрала первый миллион подписчиков всего за 5 часов 16 минут — абсолютный мировой рекорд.
Интересно, что раньше рекорд по самому быстрому «набору» подписчиков принадлежал аккаунту принца Гарри и его супруги. Сама Энистон отреагировала на новость фразой: «Клянусь, я не собиралась побить его [рекорд]».
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Шоу-бизнес , принц Гарри , Дженнифер Энистон
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