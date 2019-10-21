Виторган бегает от Собчак

До начала показа Виторган и Собчак не поздоровались друг с другом, потому что не пересекались. Оба поговорили с журналистам, Собчак — коротко, интервью Виторгана было пространнее. Сразу после окончания фильма Виторган схватил Нинидзе за руку и вместе с ней поспешно покинул зал, даже не сделав попытку поздороваться с бывшей женой.

«Виторган избегает встреч с Собчак», — сделало вывод издание.

В ходе того же светского мероприятия, как сообщал «Рамблер», Собчак рассказала, что сама съела, но не сама приготовила завтрак, который уже неделю обсуждает общественность. Ранее журналистка опубликовала в своем инстаграме фото, на которых ест гречку с котлетами.