Максим Виторган избегает Ксению Собчак. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Актер и журналистка поженились в 2013 году, а в 2019-м развелись. На днях оба посетили премьеру фильма «Текст». Его по роману Дмитрия Глуховского снял режиссер Клим Шипенко. Главную роль в картине исполнил Александр Петров.
И Виторган, и Собчак пришли на премьеру с новыми возлюбленными: журналистка — с мужем Константином Богомоловым, актер — с коллегой Нино Нинидзе.
До начала показа Виторган и Собчак не поздоровались друг с другом, потому что не пересекались. Оба поговорили с журналистам, Собчак — коротко, интервью Виторгана было пространнее. Сразу после окончания фильма Виторган схватил Нинидзе за руку и вместе с ней поспешно покинул зал, даже не сделав попытку поздороваться с бывшей женой.
«Виторган избегает встреч с Собчак», — сделало вывод издание.
В ходе того же светского мероприятия, как сообщал «Рамблер», Собчак рассказала, что сама съела, но не сама приготовила завтрак, который уже неделю обсуждает общественность. Ранее журналистка опубликовала в своем инстаграме фото, на которых ест гречку с котлетами.