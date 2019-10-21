Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виторган бегает от Собчак 

Рамблер 25 минут назад
Виторган избегает встреч с Собчак
Фото: РИА Новости
Максим Виторган избегает Ксению Собчак. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Актер и журналистка поженились в 2013 году, а в 2019-м развелись. На днях оба посетили премьеру фильма «Текст». Его по роману Дмитрия Глуховского снял режиссер Клим Шипенко. Главную роль в картине исполнил Александр Петров.
И Виторган, и Собчак пришли на премьеру с новыми возлюбленными: журналистка — с мужем Константином Богомоловым, актер — с коллегой Нино Нинидзе.
До начала показа Виторган и Собчак не поздоровались друг с другом, потому что не пересекались. Оба поговорили с журналистам, Собчак — коротко, интервью Виторгана было пространнее. Сразу после окончания фильма Виторган схватил Нинидзе за руку и вместе с ней поспешно покинул зал, даже не сделав попытку поздороваться с бывшей женой.
«Виторган избегает встреч с Собчак», — сделало вывод издание.
В ходе того же светского мероприятия, как сообщал «Рамблер», Собчак рассказала, что сама съела, но не сама приготовила завтрак, который уже неделю обсуждает общественность. Ранее журналистка опубликовала в своем инстаграме фото, на которых ест гречку с котлетами.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Дмитрий Глуховский , Константин Богомолов , Клим Шипенко , Ксения Собчак , Александр Петров , Нино Нинидзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Найдены тела новых жертв банды Шишкана53
Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины
Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины157
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае109
На испытаниях ядерной триады произошел еще один инцидент
На испытаниях ядерной триады произошел еще один инцидент66
Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал
Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал61
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
01:00
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
Наука и техника
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
01:52
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Армия
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение