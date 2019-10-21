Возлюбленная сына Королевой регулярно ему изменяла

Стала известна причина разрыва сына Королёвой с участницей «Дома-2»

Сын певицы Наташи Королёвой Архип Глушко расстался со своей возлюбленной, экс-участницей телепроекта «Дом-2» Марией Слугиной . Как сообщили близкие пары, причиной разрыва отношений стали многочисленные измены девушки.

У Слугиной тёмное прошлое. Архип лично общался с некими джентльменами, которые её спонсировали: дарили машину, абонемент в спортзал, путешествия… А парень закрывал на это глаза, потому что влюбился, — рассказала StarHit приятельница пары Светлана.

По её словам, 17-летний молодой человек надеялся, что девушка сможет со временем измениться, однако этого не произошло. Архипу всё чаще рассказывали, что видели Марию со взрослыми мужчинами, а однажды в её компании оказался друг семьи. Он и рассказал обо всём маме Архипа Наташе Королёвой.

Несмотря на это, парень не унывает и ищет новую любовь. По словам близких, он сидит на сайтах знакомств и общается с представительницами прекрасного пола. При этом он предпочитает девушек постарше.

Ранее сын Королёвой и Глушко рассказал о том, как познакомился со своей девушкой. По его словам, впервые они встретились полгода назад на вечеринке у общих знакомых, писал News.ru.