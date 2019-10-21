Искусственный интеллект снял клип солисту Rammstein

Новое музыкальное видео для проекта Lindemann сгенерировали порождающие состязательные сети — Generative Adversarial Nets (GAN).

GAN представляют собой особый алгоритм машинного обучения из семейства порождающих моделей, созданный из двух взаимодействующих друг с другой нейросетей. В работе над клипом, как отмечают его создатели, одна нейросеть проанализировала тысячи изображений, а вторая попыталась объединить визуальные образы в некую общую концепцию.

При этом сгенерированные кадры были дополнены изображениями музыкантов, которые добавили в готовый видеоролик уже специалисты при монтаже. При этом вставленные кадры специально стилизовали под работу нейросетей.

Таким образом был создан клип на трек Ich Weiß Es Nicht ("Я этого не знаю") с нового альбома F & M. Напомним, в состав коллектива Lindemann входят солист Rammstein немец Тилль Линдеманн и солист группы Hypocrisy и создатель индастриал-метал проектa Pain швед Петер Тэгтгрен.