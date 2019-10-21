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Искусственный интеллект снял клип солисту Rammstein 

Популярная механика 1 час назад
Искусственный интеллект снял клип солисту Rammstein
Фото: РИА Новости
Новое музыкальное видео для проекта Lindemann сгенерировали порождающие состязательные сети — Generative Adversarial Nets (GAN).
GAN представляют собой особый алгоритм машинного обучения из семейства порождающих моделей, созданный из двух взаимодействующих друг с другой нейросетей. В работе над клипом, как отмечают его создатели, одна нейросеть проанализировала тысячи изображений, а вторая попыталась объединить визуальные образы в некую общую концепцию.
При этом сгенерированные кадры были дополнены изображениями музыкантов, которые добавили в готовый видеоролик уже специалисты при монтаже. При этом вставленные кадры специально стилизовали под работу нейросетей.
Таким образом был создан клип на трек Ich Weiß Es Nicht ("Я этого не знаю") с нового альбома F & M. Напомним, в состав коллектива Lindemann входят солист Rammstein немец Тилль Линдеманн и солист группы Hypocrisy и создатель индастриал-метал проектa Pain швед Петер Тэгтгрен.
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Шоу-бизнес , Наука и техника , Технологии
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