Съемки фильма о Началовой перенесут из-за госпитализации Талызиной

Загорский — автор книги о Диане Шурыгиной . В настоящее время он продюсирует байопик Юлии Началовой. Талызина, по словам Загорского, исполнит в нем роль.

«Должны были в конце октября — начале ноября сделать конкретные съемочные дни под Валентину Илларионовну, но, как видите, в очередной раз что-то происходит», — посетовал он в беседе с «Телепрограммой».

Продюсер подразумевает госпитализацию актрисы, о чем сегодня утром сообщал «Рамблер». Изначально стало известно, что причина попадания Талызиной в больницу ишемическая атака, однако позже это опровергла ее дочь Ксения Хаирова . По ее словам, у артистки болит колено.

«Ксюша говорит, что там просто нога, но на самом деле там был микроинсульт», — заявил Загорский.

Он добавил, что «все обошлось», однако съемки фильма о Началовой будут перенесены до тех пор, пока Талызина не будет готова сниматься. Продюсер заверил, что «пару» сцен с ней удастся снять до конца года.