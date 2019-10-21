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Съемки фильма о Началовой перенесут из-за госпитализации Талызиной 

Рамблер 22 минуты назад
Съемки фильма о Началовой перенесут из-за госпитализации Талызиной
Фото: ТАСС
Истинная причина госпитализации Валентины Талызиной — микроинсульт, заявил «Телепрограмме» продюсер Андрей Загорский.
Загорский — автор книги о Диане Шурыгиной. В настоящее время он продюсирует байопик Юлии Началовой. Талызина, по словам Загорского, исполнит в нем роль.
«Должны были в конце октября — начале ноября сделать конкретные съемочные дни под Валентину Илларионовну, но, как видите, в очередной раз что-то происходит», — посетовал он в беседе с «Телепрограммой».
Продюсер подразумевает госпитализацию актрисы, о чем сегодня утром сообщал «Рамблер». Изначально стало известно, что причина попадания Талызиной в больницу ишемическая атака, однако позже это опровергла ее дочь Ксения Хаирова. По ее словам, у артистки болит колено.
«Ксюша говорит, что там просто нога, но на самом деле там был микроинсульт», — заявил Загорский.
Он добавил, что «все обошлось», однако съемки фильма о Началовой будут перенесены до тех пор, пока Талызина не будет готова сниматься. Продюсер заверил, что «пару» сцен с ней удастся снять до конца года.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Хаирова , Диана Шурыгина , Валентина Талызина , Андрей Загорский
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