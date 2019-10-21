Первая леди Украины появилась на публике в юбке

Посмотреть эту публикацию в Instagram
✈️Тем временем, Зеленский прибыл в Японию с рабочим визитом. Президент со своей женой прилетел в Японию с трёхдневным визитом. Он уже успел поблагодарить страну за помощь Украине в размере 1,8 млрд долларов. Также Зеленский настоял на необходимости отмены виз в Японию для украинцев. #метроном #новости #одесса #зеленский
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сьогодні прибули з візитом до Японії для участі у церемонії інтронізації Імператора Нарухіто. Його Величність вступив на престол 1 травня, після того як його батько, Акіхіто, добровільно передав синові Хризантемовий трон у зв’язку з похилим віком. Таке зречення відбулось в Японії вперше за останні 202 роки. Попереду — дуже насичені дні. Користуючись нагодою, я планую відвідати Центр здоров’я, ознайомитись з програмою харчування японських школярів та інклюзивною інфраструктурою міста Токіо. Впевнена, досвід такої прогресивної країни як Японія буде надзвичайно корисним, адже створення рівних можливостей для всіх громадян нашої країни є дуже важливою місією для мене як для дружини Президента. 🇺🇦🇯🇵