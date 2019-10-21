Первая леди Украины появилась на публике в юбке

Елена Зеленская впервые за долгое время появилась на публике в юбке

Елена спустилась с трапа самолета в длинном легком платье синего цвета. Поверх него первая леди Незалежной надела серый однобортный пиджак, который плотно облегал фигуру. На его груди можно разглядеть вышивку в виде цветка вроде одуванчика. Ранее супругу Зеленского куда чаще можно было видеть в брючных костюмах от украинских дизайнеров.

Отметим, что глава Украины уже успел договориться в Японии об отмене виз для своих соотечественников. А также поблагодарить за помощь в размере 1,8 млрд долларов.