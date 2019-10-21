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Елена Зеленская впервые за долгое время появилась на публике в юбке 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Первая леди Украины появилась на публике в юбке
Фото: @olenazelenska_official
Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой прибыл в Японию с дипломатическим визитом. Здесь он планирует провести три дня. В поле зрения СМИ, а также пользователей Сети попал наряд первой леди Украины, который сложно назвать стандартным для официальных встреч.
Елена спустилась с трапа самолета в длинном легком платье синего цвета. Поверх него первая леди Незалежной надела серый однобортный пиджак, который плотно облегал фигуру. На его груди можно разглядеть вышивку в виде цветка вроде одуванчика. Ранее супругу Зеленского куда чаще можно было видеть в брючных костюмах от украинских дизайнеров.
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Сьогодні прибули з візитом до Японії для участі у церемонії інтронізації Імператора Нарухіто. Його Величність вступив на престол 1 травня, після того як його батько, Акіхіто, добровільно передав синові Хризантемовий трон у зв’язку з похилим віком. Таке зречення відбулось в Японії вперше за останні 202 роки. Попереду — дуже насичені дні. Користуючись нагодою, я планую відвідати Центр здоров’я, ознайомитись з програмою харчування японських школярів та інклюзивною інфраструктурою міста Токіо. Впевнена, досвід такої прогресивної країни як Японія буде надзвичайно корисним, адже створення рівних можливостей для всіх громадян нашої країни є дуже важливою місією для мене як для дружини Президента. 🇺🇦🇯🇵

Публикация от  Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Отметим, что глава Украины уже успел договориться в Японии об отмене виз для своих соотечественников. А также поблагодарить за помощь в размере 1,8 млрд долларов.
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Шоу-бизнес , Украина , Елена Зеленская , Владимир Зеленский , Япония
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