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Экономная Ким Кардашьян устроила распродажу поношенной одежды и сумочек 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Ким Кардашьян устроила распродажу
Фото: РИА Новости
Известная американская модница 39-летняя Ким Кардашьян выложила на сайт eBay множество своих вещей: платья, сумочки, обувь. Звезда распродает добро по ценам от 150 до 4000 долларов. Судя по тому, какую жизнь ведет жена Канье Уэста, у нее этих брендовых товаров «куры не клюют» — хватило бы нарядить небольшой городок. Вот и устроила модель распродажу, чтобы избавить от лишнего. Причем, на каждом лоте помечено, что данная вещь принадлежит Ким Кардашьян. Такое «б/у», наверняка, сделает ее не дешевле, а дороже.
Некоторые лоты Ким продублировала в Instagram, чтобы их быстрее раскупили.
Отметим, что добрую половину вещей звезда не покупает — дизайнеры сами присылают ей свою продукцию, в надежде, что женщина «засветится» в ней на публике. А за указание бренда в Instagram модели еще и доплачивают. Так что, возможно, часть продаваемых вещей досталась Ким бесплатно. Но она ведь не только красавица, но и еще и успешная бизнесвумен. У такой добро не пропадает, а приносит доход, делая свою хозяйку еще богаче.
Кстати, российская актриса Настасья Самубрская тоже устраивает распродажи своей одежды. Правда, вырученные деньги она оправляет в приют для животных.
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Шоу-бизнес , Ким Кардашьян , eBay
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