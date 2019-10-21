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«Дебелая и плоскогрудая»: Миро обрушилась с критикой на Собчак 

Рамблер + ещё 2 47 минут назад
«Дебелая и плоскогрудая»: Миро обрушилась с критикой на Собчак
Фото: Инстаграм
Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала фигуру телеведущей Ксении Собчак и посочувствовала ее мужу, режиссеру Константину Богомолову. Пост с названием «Оставьте Ксению дальнобойщикам!» был размещен в «Живом журнале» Миро.
В своем посте Миро привела слова телеведущей о том, что та «не любит жирных людей» и предложением «оставить дальнобойщикам» женщин «с формами и округлостями». При этом блогер отметила, что саму Ксению Собчак нельзя назвать идеалом и на фото с ее свадьбы можно «иметь неудовольствие лицезреть дебелые, беформенные, толстые ноги с целлюлитом уже в районе коленей». Миро также предположила, что худобу Собчак, скорее всего, перепутала с плоскогрудостью.
«В общем, не надо смеяться над плохим режиссёром Богомоловым (…). Карьера публичного человека, которую он делает при помощи Ксении, даётся ему нелегко», — подчеркнула Лена Миро.
«Рамблер» писал, что ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал формы Ксении Собчак, назвав ее ягодицы «рыхлыми и плоскими». Такое заявление он сделал в рамках поэтического спора, который звезды вели в Instagram. В свою очередь, Ксения Собчак высказала мнение, что хорошие песни Сергей Шнуров создавал только тогда, когда был в браке с Матильдой, а также обвинила музыканта в излишнем употреблении алкоголя, посоветовав пройти лечение.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Лена Миро
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