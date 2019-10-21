«Дебелая и плоскогрудая»: Миро обрушилась с критикой на Собчак

В своем посте Миро привела слова телеведущей о том, что та «не любит жирных людей» и предложением «оставить дальнобойщикам» женщин «с формами и округлостями». При этом блогер отметила, что саму Ксению Собчак нельзя назвать идеалом и на фото с ее свадьбы можно «иметь неудовольствие лицезреть дебелые, беформенные, толстые ноги с целлюлитом уже в районе коленей». Миро также предположила, что худобу Собчак, скорее всего, перепутала с плоскогрудостью.

«В общем, не надо смеяться над плохим режиссёром Богомоловым (…). Карьера публичного человека, которую он делает при помощи Ксении, даётся ему нелегко», — подчеркнула Лена Миро.