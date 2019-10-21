Мать Заворотнюк заметили на кладбище

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк пришла на Даниловское кладбище Москвы , где находится могила святой Матроны Московской. Об этом со ссылкой на Telegram-каналы сообщает портал «Главред».

По данным издания, мать Анастасии Заворотнюк могла поддаться на уговоры фанатов, предлагавших съездить на могилу к святой.

Матрона Московская, согласно житию, принимала и исцеляла людей. После того, как ее похоронили на Даниловском кладбище, к ее могиле было организовано настоящее паломничество, подчеркивается в статье.

При этом канал в поддержку Анастасии Заворотнюк в Instagram, который ведут родственники актрисы, пока никак не прокомментировал эту информацию. При том, что ранее родные артистки высказались за идею коллективной молитвы за ее здоровье, инициатором проведения которой стала одна из подписчиц. В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что обязательно помолятся за Заворотнюк и предложили ее родным сходит на могилу Матроны Московской и попросить о здоровье для звезды.

«Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Сообщалось, что актриса проходила лечение в частной московской клинике, затем была выписана и, якобы, переведена в реабилитационный центр.