Гагарина не стала отменять концерт в Красноярске из-за гибели людей

Певица Полина Гагарина заявила в своем Instagram, что несмотря на трагедию в Красноярском крае, решила не отменять свой концерт. Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.

Как писал «Рамблер», 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели, были снесены несколько общежитий. По предварительным данным, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. 44 человека пострадали, 10 из них госпитализированы. В крае объявлен траур.

«Вчера я выступила в Красноярске. В связи с трагическими событиями в Красноярском крае мы хотели отменить концерт, но все же приняли решение его провести. Я благодарю всех, кто был вчера на моем концерте, спасибо за то, что пришли», — написала Полина Гагарина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Певица отметила, что сегодня объявлен день траура.

«Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и надеюсь на чудо и спасение тех, кто может быть жив. Сил всем и мужества все пережить», — пожелала она.

В комментариях к записи красноярцы поблагодарили Полину Гагарину за отличный концерт и поддержку.

«Благодарим за незабываемый концерт и сочувствие», — отметила elenalovesun.

«Молодец! Живое живым!» — подчеркнула taniakuzinati.1986.

При этом часть пользователей заявили, что до поста Полины Гагариной не знали о том, что случилось в Красноярском крае.