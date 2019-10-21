Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гагарина не стала отменять концерт в Красноярске из-за гибели людей 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Гагарина не стала отменять концерт в Красноярске из-за гибели людей
Фото: РИА Новости
Певица Полина Гагарина заявила в своем Instagram, что несмотря на трагедию в Красноярском крае, решила не отменять свой концерт. Она также выразила соболезнования родным и близким погибших.
Как писал «Рамблер», 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу технологического водоема золотодобывающей артели, были снесены несколько общежитий. По предварительным данным, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. 44 человека пострадали, 10 из них госпитализированы. В крае объявлен траур.
«Вчера я выступила в Красноярске. В связи с трагическими событиями в Красноярском крае мы хотели отменить концерт, но все же приняли решение его провести. Я благодарю всех, кто был вчера на моем концерте, спасибо за то, что пришли», — написала Полина Гагарина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Певица отметила, что сегодня объявлен день траура.
«Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и надеюсь на чудо и спасение тех, кто может быть жив. Сил всем и мужества все пережить», — пожелала она.
В комментариях к записи красноярцы поблагодарили Полину Гагарину за отличный концерт и поддержку.
«Благодарим за незабываемый концерт и сочувствие», — отметила elenalovesun.
«Молодец! Живое живым!» — подчеркнула taniakuzinati.1986.
При этом часть пользователей заявили, что до поста Полины Гагариной не знали о том, что случилось в Красноярском крае.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Комментарии2
Шоу-бизнес , Красноярск , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки130
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу93
Песков назвал причину смены главы СПЧ
Песков назвал причину смены главы СПЧ47
Россия обвинила США в дискриминации
Россия обвинила США в дискриминации59
«Они выбрали Россию»
«Они выбрали Россию»147
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
04:15
«Отобрали будущее»: что причитается жертвам перестройки
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение