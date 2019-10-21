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В Москве обокрали квартиру режиссера Хамдамова 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
У режиссера Хамдамова украли редкие драгоценности
Фото: ТАСС
Кинорежиссёр Рустам Хамдамов заявил в полицию о краже драгоценностей из своей квартиры, сообщает «Комсомольская правда». По словам постановщика, в преступлении может быть замешан его давний знакомый.
По данным издания, 75-летний Хамдамов обратился к правоохранителям в субботу 19 октября. Режиссёр заявил, что из старинной шкатулки в его квартире в Леонтьевском переулке пропали старинные серьги, кольцо с рубином, брошь и часы с бриллиантами. Ущерб кинодеятель оценил в сумму около 300 тысяч рублей.
При этом режиссёр рассказал полицейским, кого он подозревает в краже. По его словам, за неделю до обнаружения пропажи к нему в гости заходил давний знакомый по имени Роман. Встреча была недолгой, несколько раз Хамдамов оставлял гостя одного в комнате. Якобы после визита товарища кинорежиссёр не досчитался украшений. Начато расследование.
Рустам Хамдамов — режиссёр, сценарист, автор знаменитой в СССР короткометражки «В горах мое сердце». Впоследствии Хамдамов преуспел как художник. В 2003 году он стал единственным россиянином, картины которого при жизни были выставлены в Эрмитаже.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ сообщили об угоне автомобиля экс-форварда «Зенита» Максима Астафьева. Инцидент произошёл в одном из дворов на Варшавской улице в Московском районе Санкт-Петербурга. Придомовая территория, где было совершено преступление, оборудована видеонаблюдением, однако RAV4 спортсмена был припаркован в «слепой зоне», поэтому угонщики на запись не попали. Астафьев рассказал полицейским, что его машину украли днём, когда он оставил автомобиль во дворе всего на 40 минут. Примечательно, что машина была застрахована по КАСКО, но футболист потерял полис, а страховую компанию не помнит.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Комментарии
Шоу-бизнес , Криминал , Рустам Хамдамов , Максим Астафьев , Эрмитаж , Комсомольская правда , Москва
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