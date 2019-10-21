У режиссера Хамдамова украли редкие драгоценности

В Москве обокрали квартиру режиссера Хамдамова

Кинорежиссёр Рустам Хамдамов заявил в полицию о краже драгоценностей из своей квартиры, сообщает «Комсомольская правда». По словам постановщика, в преступлении может быть замешан его давний знакомый.

По данным издания, 75-летний Хамдамов обратился к правоохранителям в субботу 19 октября. Режиссёр заявил, что из старинной шкатулки в его квартире в Леонтьевском переулке пропали старинные серьги, кольцо с рубином, брошь и часы с бриллиантами. Ущерб кинодеятель оценил в сумму около 300 тысяч рублей.

При этом режиссёр рассказал полицейским, кого он подозревает в краже. По его словам, за неделю до обнаружения пропажи к нему в гости заходил давний знакомый по имени Роман. Встреча была недолгой, несколько раз Хамдамов оставлял гостя одного в комнате. Якобы после визита товарища кинорежиссёр не досчитался украшений. Начато расследование.

Рустам Хамдамов — режиссёр, сценарист, автор знаменитой в СССР короткометражки «В горах мое сердце». Впоследствии Хамдамов преуспел как художник. В 2003 году он стал единственным россиянином, картины которого при жизни были выставлены в Эрмитаже