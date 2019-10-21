Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке

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СМИ выяснили, сколько стоит лечение Заворотнюк на Рублевке 

Рамблер + ещё 2 35 минут назад
Журналисты телеканала НТВ выяснили, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится лечение в одном из медицинских центров на Рублевке, где актриса якобы проходит реабилитацию после лечения тяжелого заболевания.
По данным корреспондентов телеканала, в учреждении предусматривается реабилитация пациентов с достатком выше среднего, а также VIP-клиентов. Отмечается, что стоимость суточного пребывания в люкс-палате обходится клиентам центра в сумму от 32 до 42 тысяч рублей. Цена на различные услуги по реабилитации колеблется от 5 до 50 тысяч рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в Европейском медцентре в деревне Жуковка на Рублевке. Учреждение работает круглосуточно. В престижном заведении восстанавливаются онкобольные после основного курса лечения, а также между курсами химиотерапии.
В августе появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что у нее развился отек, появились метастазы, диагностированы пневмония и полиорганная недостаточность, также она частично парализована, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отмечали, что актрису вывели из комы и перевели в обычную палату. В октябре актрису якобы перевели в реабилитационный центр. Там артистка занимается водными процедурами и в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной в результате болезни.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Анастасия Заворотнюк , НТВ
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