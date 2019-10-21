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Нагиев впервые встал на колени перед участницей «Голоса» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Нагиев встал на колени перед участницей «Голоса»
Фото: РИА Новости
Шоумен Дмитрий Нагиев впервые за всю историю передачи "Голос" рухнул на колени перед одной из участниц конкурса, передает ФАН.
Ему очень понравилось выступление участницы "слепых прослушиваний" — фониатра Екатерины Осипенко. Осипенко в последние годы работала с очень многими артистами российской эстрады, помогая им избегать перенапряжения связок.
Во время ее номера никто из членов жюри так и не повернулся к ней лицом, но в конце Сергей Шнуров и Полина Гагарина все-таки узнали Осипенко.
"Большое спасибо, что никто не повернулся, вы бы нас лишили фониатра", — пошутил Шнуров, рассказав, что вскоре Осипенко поедет с группой "Ленинград" на гастроли в США.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Сергей Шнуров , Полина Гагарина
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