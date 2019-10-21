Нагиев встал на колени перед участницей «Голоса»

Шоумен Дмитрий Нагиев впервые за всю историю передачи "Голос" рухнул на колени перед одной из участниц конкурса, передает ФАН.
Ему очень понравилось выступление участницы "слепых прослушиваний" — фониатра Екатерины Осипенко. Осипенко в последние годы работала с очень многими артистами российской эстрады, помогая им избегать перенапряжения связок.
Во время ее номера никто из членов жюри так и не повернулся к ней лицом, но в конце Сергей Шнуров и Полина Гагарина все-таки узнали Осипенко.
"Большое спасибо, что никто не повернулся, вы бы нас лишили фониатра", — пошутил Шнуров, рассказав, что вскоре Осипенко поедет с группой "Ленинград" на гастроли в США.