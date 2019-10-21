Галкин нарушил запрет Гузеевой

На записи Гузеева пытается прорекламировать Youtube-канал передачи «Давай поженимся». Телеведущей никак не удается правильно выговорить текст, она сердится и делает артикуляционную гимнастику. Ее коллеги по телешоу в этот момент перекусывают бутербродами.

В описании к публикации Галкин обратился к юмористу Гарику Харламову , который «троллит» телеведущую уже не первый месяц.

«Как ты мог это пропустить?», — поинтересовался Галкин у Харламова.

Подписчики Галкина в Instagram, в свою очередь, оценили комедийный талант Гузеевой и предложили ей присоединиться к резидентам Comedy Club.