Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Галкин нарушил запрет Гузеевой 

Рамблер + ещё 6 11 минут назад
Галкин нарушил запрет Гузеевой
Фото: Instagram
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram смешное видео с участием своей коллеги Ларисы Гузеевой.
Галкин опубликовал фото Пугачевой в купальнике
На записи Гузеева пытается прорекламировать Youtube-канал передачи «Давай поженимся». Телеведущей никак не удается правильно выговорить текст, она сердится и делает артикуляционную гимнастику. Ее коллеги по телешоу в этот момент перекусывают бутербродами.
В описании к публикации Галкин обратился к юмористу Гарику Харламову, который «троллит» телеведущую уже не первый месяц.
«Как ты мог это пропустить?», — поинтересовался Галкин у Харламова.
Подписчики Галкина в Instagram, в свою очередь, оценили комедийный талант Гузеевой и предложили ей присоединиться к резидентам Comedy Club.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Лариса Гузеева , Максим Галкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу51
«Они выбрали Россию»
«Они выбрали Россию»67
Названы причины зависти Запада к России
Названы причины зависти Запада к России363
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Мать Заворотнюк заметили на кладбище22
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе89
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
02:40
Украинский экс-министр погиб в авиакатастрофе
В мире Происшествия
Макрон позвонил Путину
01:54
Макрон позвонил Путину
Политика В мире
Путин обновил Совет по правам человека
00:46
Путин обновил Совет по правам человека
Общество Статьи
Названы причины зависти Запада к России
02:33
Названы причины зависти Запада к России
Политика В мире
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
00:28
Американские геи-военные поплатились за тверк в клубе
Происшествия Армия
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
00:25
ЧП в Шереметьево: поврежден самолет
Происшествия Войска
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
01:07
Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу
В мире
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
02:55
Россиянке грозит смертная казнь на Бали
Происшествия
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
01:00
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение