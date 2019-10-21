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Тимати и Решетову раскритиковали за опасную выписку с новорожденным 

Газета.Ru + ещё 13 2 часа назад
Тимати раскритиковали за выписку с новорожденным
Фото: @timatiofficial
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и модель Анастасия Решетова выписались из роддома с новорожденным сыном Ратмиром.
Фотографии с выписки Тимати опубликовал у себя в инстаграме.
"Тимурович едет домой", — написал он.
Однако пользователям соцсетей не понравилось, как прошла выписка.
"Ребенка нормально одеть, что ли, не смогли? Головка голая, капюшон живет своей жизнью…" — пишут одни.
Другим не понравилось, что мальчика на руках держит старшая дочь Тимати Алиса.
"Зачем малыша давать Алисе, а вдруг пятилетняя девочка не удержит нечаянно…" — высказываются поклонники.
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Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати
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