Тимати раскритиковали за выписку с новорожденным

Тимати и Решетову раскритиковали за опасную выписку с новорожденным

Фотографии с выписки Тимати опубликовал у себя в инстаграме.

"Тимурович едет домой", — написал он.

Однако пользователям соцсетей не понравилось, как прошла выписка.

"Ребенка нормально одеть, что ли, не смогли? Головка голая, капюшон живет своей жизнью…" — пишут одни.

Другим не понравилось, что мальчика на руках держит старшая дочь Тимати Алиса.