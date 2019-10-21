Тимати раскритиковали за выписку с новорожденным

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и модель Анастасия Решетова выписались из роддома с новорожденным сыном Ратмиром.
Фотографии с выписки Тимати опубликовал у себя в инстаграме.
"Тимурович едет домой", — написал он.
Однако пользователям соцсетей не понравилось, как прошла выписка.
"Ребенка нормально одеть, что ли, не смогли? Головка голая, капюшон живет своей жизнью…" — пишут одни.
Другим не понравилось, что мальчика на руках держит старшая дочь Тимати Алиса.
"Зачем малыша давать Алисе, а вдруг пятилетняя девочка не удержит нечаянно…" — высказываются поклонники.