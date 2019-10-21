Нинидзе показала в соцсетях «беременный» живот

Актриса Нино Нинидзе , которую СМИ называют новой возлюбленной Максима Виторгана , на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с округлым животом. Подписчики артистки тут же начали обсуждать ее возможную беременность.

Нинидзе выставила снимок 21 октября. На фото актриса изображена на медицинской кушетке в окружении трёх женщин, две из которых — в белых халатах. При этом у артистки хорошо заметен округлившийся живот.

«Скоро во всех кинотеатрах «верность» режиссер нигина сайфуллаева», — подписала пост Нинидзе (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Очевидно, что снимок был сделан во время съёмок картины, однако подписчики актрисы сразу пустились в обсуждение ее возможной беременности.

«Я уже подумала от Виторгана беременная», — написала пользовательница под ником _ivd_7.

«Очень быстро наверное», — написала kom_tatiana66.

«Ну я думаю, никто свечку не держал, с какого времени у них интимные отношения», — вступила переписку petrovskaya. m.

Как ранее сообщал «Рамблер», Виторган впервые появился на публике вместе с Нинидзе в июле. 46-летнего актёра запечатлели со спутницей в театре на ВДНХ на спектакле «Нод». СМИ сообщали, что «голубки очень мило держатся за ручки». Позже стало известно, что актеры к тому моменту встречались уже на протяжении трёх месяцев. С тех пор звездную пару часто видят в обществе друг друга на публичных мероприятиях.