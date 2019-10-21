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Принц Гарри рассказал о сложностях в отношениях с братом 

News.ru + ещё 4 56 минут назад
Принц Гарри рассказал о сложностях в отношениях с братом
Фото: globallookpress.com
Герцог Сассекский заявил, что большинство историй о разладе между его семьёй и четой герцогов Кембриджских «создано из ничего». Гарри пояснил, что в данный момент они с братом Уильямом определённо идут разными дорогами, однако всегда будут поддерживать друг друга.
Мы не видимся так часто, как раньше, из-за своей занятости, но я его очень люблю, а большинство слухов создано из ничего, — сказал британский принц в интервью ITV.
Он подчеркнул, что в его отношениях с братом есть как хорошие дни, так и плохие.
Гарри также рассказал о своём желании переехать в Африку вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи. Принц признался, что очень уверенно чувствует себя на этом континенте, писал News.ru.
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Шоу-бизнес , Другое , принц Гарри
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