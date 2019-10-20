Младший сын Барановской завел себе Ягодку

Семилетний Арсений очень любит животных. Но мальчик предпочитает не щенков или котят, а пресмыкающихся и земноводных.

Мама, конечно, рада, что сын заботится о братьях меньших, но выбор питомцев порой повергает Юлию в шок.

Телеведущая написала в микроблоге, что Арсений подобрал на улице виноградную улитку. Сначала все думали, что от улитки осталась только ракушка, но дома, в тепле, животное ожило.

«Теперь дома на одну виноградную улитку больше», — пишет Барановская.

Раньше мальчик уже принес домой несколько улиток и прятал живность от мамы у себя в комнате.

Нового питомца назвали Ягодкой.

Арсений очень хотел завести террариум со змеей. Юля честно пыталась перебороть себя, но все же не смогла.

Решить проблему помог Эмин Агаларов . Теперь одна из змей, живущих в «Океанариуме», находится под патронажем сына Барановской.