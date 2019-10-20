Младший сын Барановской завел себе Ягодку 

Семилетний Арсений очень любит животных. Но мальчик предпочитает не щенков или котят, а пресмыкающихся и земноводных.
Мама, конечно, рада, что сын заботится о братьях меньших, но выбор питомцев порой повергает Юлию в шок.
Телеведущая написала в микроблоге, что Арсений подобрал на улице виноградную улитку. Сначала все думали, что от улитки осталась только ракушка, но дома, в тепле, животное ожило.
«Теперь дома на одну виноградную улитку больше», — пишет Барановская.
Раньше мальчик уже принес домой несколько улиток и прятал живность от мамы у себя в комнате.
Нового питомца назвали Ягодкой.
Арсений очень хотел завести террариум со змеей. Юля честно пыталась перебороть себя, но все же не смогла.
Решить проблему помог Эмин Агаларов. Теперь одна из змей, живущих в «Океанариуме», находится под патронажем сына Барановской.
Как писал «Рамблер», старший сын телеведущей недавно перепугал маму. 13-летний Артем сломал руку, причем крайне неудачно — у него двойной перелом со смещением.