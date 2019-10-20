Стриженова удивила неженским хобби

«Стрелять — так стрелять!»: Стриженова взялась за ружье

Они любят упражняться в меткости в тире.

Екатерина удивила поклонников, выложив в инстаграме фотографию из тира в Завидово. Пара в прекрасном настроении, оба улыбаются, у каждого в руках по ружью.

«Любить, так любить! Летать, так летать! Стрелять, так стрелять! Спасибо военруку в школе, что научил стрелять метко! На охоту не хожу, а вот в тире — держите меня семеро… Хорошо, что дома оружия нет, ото ведь муж тоже хорошо стреляет», — написала актриса в микроблоге.

Подписчики порадовались за любимых артистов — ведь общие увлечения делают семейную жизнь гармоничней.

«Очень красивая пара», «Как приятно смотреть. Годы летят. А Вы все Счастливее».

Правда, особо внимательные обратили внимание на третье ружье, дуло которого направлено в сторону людей.