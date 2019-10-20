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«Стрелять — так стрелять!»: Стриженова взялась за ружье 

Рамблер 20 минут назад
Стриженова удивила неженским хобби
Фото: РИА Новости
Как оказалось, у Екатерины и Александра Стриженовых есть общее хобби.
Они любят упражняться в меткости в тире.
Екатерина удивила поклонников, выложив в инстаграме фотографию из тира в Завидово. Пара в прекрасном настроении, оба улыбаются, у каждого в руках по ружью.
«Любить, так любить! Летать, так летать! Стрелять, так стрелять! Спасибо военруку в школе, что научил стрелять метко! На охоту не хожу, а вот в тире — держите меня семеро… Хорошо, что дома оружия нет, ото ведь муж тоже хорошо стреляет», — написала актриса в микроблоге.
Подписчики порадовались за любимых артистов — ведь общие увлечения делают семейную жизнь гармоничней.
«Очень красивая пара», «Как приятно смотреть. Годы летят. А Вы все Счастливее».
Правда, особо внимательные обратили внимание на третье ружье, дуло которого направлено в сторону людей.
«Полное отсутствие техники безопасности. Удалите это фото или перефотографируйтесь», — сделал замечание фолловер.
Не так давно в сети появилась фотография с празднования 90-летия российского актера Олега Стриженова. Снимок опубликовала на своей страничке в инстаграме невестка артиста — телеведущая Екатерина Стриженова, — рассказал «Рамблер».
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Шоу-бизнес , Екатерина Стриженова , Александр Стриженов , Олег Стриженов
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