Выступление «Алисы» прошло на фоне стычек с ОМОНом

Накануне в Череповце в зале Ледового дворца проходил фестиваль «Время колокольчиков».

В первой половине мероприятия выступали местные группы. А в завершающей части на сцену вышла группа «Алиса» со своим бессменным лидером Константином Кинчевым

Фанаты принимали музыкантов на ура. Однако не обошлось без неприятных инцидентов.

Некоторые поклонники рок-группы принесли с собой файеры и начали их зажигать прямо в помещении.

Нарушителей правил пожарной безопасности стали выводить из зала сотрудники ОМОНа. Молодые люди покидать концерт не хотели, и завязалась массовая потасовка.

Кинчев со сцены объявил, что, если полицейские не оставят зрителей в покое, «Алиса» прекратит выступление.

Напоминаем, что услышать новые песни «Алисы» вживую можно будет совсем скоро — 9 ноября концерт пройдет в петербургском СК Юбилейный, а 16 — в московском Adrenaline Stadium, как ранее сообщал «Рамблер».