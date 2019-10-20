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Выступление «Алисы» прошло на фоне стычек с ОМОНом 

Рамблер 57 минут назад
Выступление «Алисы» прошло на фоне стычек с ОМОНом
Фото: РИА Новости
Накануне в Череповце в зале Ледового дворца проходил фестиваль «Время колокольчиков».
В первой половине мероприятия выступали местные группы. А в завершающей части на сцену вышла группа «Алиса» со своим бессменным лидером Константином Кинчевым.
Фанаты принимали музыкантов на ура. Однако не обошлось без неприятных инцидентов.
Некоторые поклонники рок-группы принесли с собой файеры и начали их зажигать прямо в помещении.
Нарушителей правил пожарной безопасности стали выводить из зала сотрудники ОМОНа. Молодые люди покидать концерт не хотели, и завязалась массовая потасовка.
Кинчев со сцены объявил, что, если полицейские не оставят зрителей в покое, «Алиса» прекратит выступление.
Напоминаем, что услышать новые песни «Алисы» вживую можно будет совсем скоро — 9 ноября концерт пройдет в петербургском СК Юбилейный, а 16 — в московском Adrenaline Stadium, как ранее сообщал «Рамблер».
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Шоу-бизнес , Константин Кинчев , Череповец
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