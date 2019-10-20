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Меладзе на «Голосе» пожаловался на «аллергию» 

Рамблер 2 часа назад
Меладзе на «Голосе» пожаловался на «аллергию»
Фото: РИА Новости
На втором этапе слепых прослушиваний актер Ринат Альбиков выступил с композицией «Вернись в Сорренто», написанной 1902 году Эрнесто де Куртисом и Джамбаттистой де Куртисом, исполнив ее на итальянском языке.
Как оказалось, выбор песни был неудачен. Константин Меладзе считает, что она уже «вызывает аллергию», а участники проекта «Голос» выбирают ее настолько часто, что песня превратилась в застольную.
Продюсер также отметил, что в прошлом сезоне эту песню представлял итальянский исполнитель и делал это лучше.
Меладзе, в отличие от Сергея Шнурова и Полины Гагариной, которые оценили выступление Альбикова положительно, свое кресло к молодому вокалисту не развернул.
В конце концов Ринат выбрал команду Гагариной.
Как ранее писал «Рамблер», по итогам второго тура слепых прослушиваний вокального проекта «Голос», стартовавшего на прошлой неделе, больше всех участников — сразу трех — в свою команду набрали Сергей Шнуров и Полина Гагарина.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ринат Альбиков , Константин Меладзе , Сергей Шнуров , Полина Гагарина
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