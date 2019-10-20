Бузова в Казани прогулялась в одном полотенце

Ольга Бузова сегодня дает концерт в Казани . Звезда подогрела интерес к мероприятию, выложив в инстаграм свой снимок после утреннего душа.

Певица сфотографирована на улице, она стоит за полоской подстриженного и уже пожелтевшего кустарника. Из одежды на девушке — одно полотенце. Вернее — два: второе намотано тюрбаном на голове.

Милое «домашнее» фото — если бы съемка происходила не на улице.

«Мои хорошие, доброе утро. Я уже в Татарстане, в одном из моих любимых городов — Казани. Соскучилась по всем вам. Сегодня вечером жду своих людей на концерте», — написала Бузова в микроблоге.

«Свои люди» — поклонники Ольги — доложили, что на концерте обязательно будут.