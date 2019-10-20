«Спасибо, что живой»: Горозия расстался с Тимати

Война Левана Горозии , ранее известного под псевдонимом L’One, с компанией Тимати завершилась победой студии. Суд постановил, что рэпер должен передать все права на песни и имя лейблу Black Star.

Безусловно, для исполнителя это большой удар, так как почти все придется начинать с начала.

Однако Леван не собирается сдаваться и уже предложил на суд публики новый сингл «Рядом».

«Спасибо, что живу! Спасибо, что живой», — звучат слова песни.

Он выложил видео и в своем инстаграме.

«вот, так в сто миллтонов раз лучше, класс», «Ого, Лева, это видео звучит как целая песня на репите, очень круто», — поддержали рэпера подписчики.