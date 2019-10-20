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«Спасибо, что живой»: Горозия расстался с Тимати 

Рамблер 1 час назад
«Спасибо, что живой»: Горозия расстался с Тимати
Фото: РИА Новости
Война Левана Горозии, ранее известного под псевдонимом L’One, с компанией Тимати завершилась победой студии. Суд постановил, что рэпер должен передать все права на песни и имя лейблу Black Star.
Безусловно, для исполнителя это большой удар, так как почти все придется начинать с начала.
Однако Леван не собирается сдаваться и уже предложил на суд публики новый сингл «Рядом».
«Спасибо, что живу! Спасибо, что живой», — звучат слова песни.
Он выложил видео и в своем инстаграме.
«вот, так в сто миллтонов раз лучше, класс», «Ого, Лева, это видео звучит как целая песня на репите, очень круто», — поддержали рэпера подписчики.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Горозия, потерявший сценический псевдоним L’One после разрыва отношений с компанией Тимати, продолжит писать музыку под собственным именем.
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Шоу-бизнес , L " One , Тимати
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