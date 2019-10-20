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Бочкарева резко отчитала злопыхателей 

Рамблер 30 минут назад
Бочкарева оказалась в центре нового скандала
Фото: Википедия
Наталья Бочкарева демонстрирует незаурядный бойцовский дух.
Еще свежа в памяти публики странная история, когда звезду задержали с пакетиком кокаина в нижнем белье.
Многое в ней так осталось недосказанным. Быстрая реакция судебных органов, к примеру, которые уже и приговорили актрису к лишению прав на определенное время и штрафу.
Сама Наталья по-прежнему полна боевого задора и вернулась на тропу войны.
В инстаграме она написала ответ тем недоброжелателям, которые считают, что звезда на всей этой истории неплохо пропиарилась.
«Прочла с первого по последнее слово и прям впечатлилась. Это ж надо, какая я молодец, и как все провернула. А, ведь, действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? Интересно, каким будет мой следующий шаг? Международный терроризм? Конечно, это все шутки».
А еще актриса поблагодарила всех, кто за нее заступался и поддерживал в трудный жизненный период.
«Спасибо всем, кто знает и поддерживает меня, спасибо хейтерам, благодаря которым я всегда держу себя в тонусе лучше любых придуманных наркотических средств. Вы все делаете меня сильнее!»
Месяц назад в интернете появилось видео задержания Натальи Бочкаревой. Актриса, остановленная инспекторами ДПС, признается, что имеет при себе кокаин. Об этом сообщал Рамблер.
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Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , ГИБДД
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