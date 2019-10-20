Бочкарева оказалась в центре нового скандала

Бочкарева резко отчитала злопыхателей

Еще свежа в памяти публики странная история, когда звезду задержали с пакетиком кокаина в нижнем белье.

Многое в ней так осталось недосказанным. Быстрая реакция судебных органов, к примеру, которые уже и приговорили актрису к лишению прав на определенное время и штрафу.

Сама Наталья по-прежнему полна боевого задора и вернулась на тропу войны.

В инстаграме она написала ответ тем недоброжелателям, которые считают, что звезда на всей этой истории неплохо пропиарилась.

«Прочла с первого по последнее слово и прям впечатлилась. Это ж надо, какая я молодец, и как все провернула. А, ведь, действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? Интересно, каким будет мой следующий шаг? Международный терроризм? Конечно, это все шутки».

А еще актриса поблагодарила всех, кто за нее заступался и поддерживал в трудный жизненный период.

«Спасибо всем, кто знает и поддерживает меня, спасибо хейтерам, благодаря которым я всегда держу себя в тонусе лучше любых придуманных наркотических средств. Вы все делаете меня сильнее!»