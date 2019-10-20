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Пугачева переборщила с фотошопом — не узнать 

Рамблер 26 минут назад
Пугачёву раскритиковали за фотошоп
Фото: РИА Новости
Даже самые преданные поклонники в лучшем случае отмолчались, увидев в сети новую фотографию Примадонны.
70-летняя звезда эстрады прекрасно выглядит, гораздо моложе своих лет, но на последнем снимке увлечение фотошопом зашкалило. Алла Борисовна даже на себя мало похожа.
Фолловеры возмутились.
«В 70 именно так и выглядят», «Ага, красота просто нереальная! Перебор с фотошопом называется такая красота», «Кошмарное лицо», «Не узнать».
Этим очень спорным снимком сопровождался пост звезды в микроблоге, где она приглашала поклонников на показы ее юбилейного концерта, которые, конечно, в записи, пройдут в кинотеатрах.
«С 31 октября стартует акция «АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ» в кинотеатрах РОССИИ. Начинаем с Дальнего Востока и заканчиваем в Москве. Вам, которые хотели бы но не смогли попасть на концерт ПОСВЯЩАЮ. Если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах, то большей награды я и не желаю», — написала Алла Борисовна.
Подписчики проявили немалый интерес.
«Так это будет кино или будете выступать в кинотеатрах?», « Это подарок моему мужу. У него юбилей», «Буду ждать в Северобайкальске, моя любимая и неповторимая актриса».
Как сообщал «Рамблер», Алла Пугачева планирует дать в Минске 2 ноября сольный концерт. Ожидается, что суперзвезда покажет то же юбилейное шоу, что презентовала в Москве, в Кремлевском дворце.
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Комментарии19
Шоу-бизнес , Интернет , Алла Пугачева
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