Пугачёву раскритиковали за фотошоп

Пугачева переборщила с фотошопом — не узнать

Даже самые преданные поклонники в лучшем случае отмолчались, увидев в сети новую фотографию Примадонны.

70-летняя звезда эстрады прекрасно выглядит, гораздо моложе своих лет, но на последнем снимке увлечение фотошопом зашкалило. Алла Борисовна даже на себя мало похожа.

Фолловеры возмутились.

«В 70 именно так и выглядят», «Ага, красота просто нереальная! Перебор с фотошопом называется такая красота», «Кошмарное лицо», «Не узнать».

Этим очень спорным снимком сопровождался пост звезды в микроблоге, где она приглашала поклонников на показы ее юбилейного концерта, которые, конечно, в записи, пройдут в кинотеатрах.

«С 31 октября стартует акция «АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ» в кинотеатрах РОССИИ. Начинаем с Дальнего Востока и заканчиваем в Москве. Вам, которые хотели бы но не смогли попасть на концерт ПОСВЯЩАЮ. Если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах, то большей награды я и не желаю», — написала Алла Борисовна.

Подписчики проявили немалый интерес.

«Так это будет кино или будете выступать в кинотеатрах?», « Это подарок моему мужу. У него юбилей», «Буду ждать в Северобайкальске, моя любимая и неповторимая актриса».