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Леди Гага рассказала о самочувствии после падения со сцены 

News.ru
Леди Гага рассказала о состоянии после неловкого падения
Фото: face to face/Instagram/Global Look Press
Американская певица и актриса Леди Гага рассказала о своём самочувствии после падения со сцены во время концерта в Лас-Вегасе.
На кадрах видно, как певица взобралась на танцора, но он не смог удержаться на ногах. Вместе они упали на пол в зал с высокой сцены.
После инцидента певица быстро поднялась и заверила фанатов, что не пострадала. Леди Гага не стала прерывать выступление. Очевидцы утверждают, что на неё сверху также упал вентилятор.
Через день после выступления в Лас-Вегасе исполнительница опубликовала в Instagram рентген руки. На снимке она показала жест, давая понять поклонникам, что с ней всё в порядке.
Как ранее писал News.ru, Леди Гага рассталась со своим партнёром 37-летним звукорежиссёром Дэном Хортоном после трёх месяцев романа.
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