Леди Гага рассказала о состоянии после неловкого падения

Леди Гага рассказала о самочувствии после падения со сцены

Американская певица и актриса Леди Гага рассказала о своём самочувствии после падения со сцены во время концерта в Лас-Вегасе.

На кадрах видно, как певица взобралась на танцора, но он не смог удержаться на ногах. Вместе они упали на пол в зал с высокой сцены.

После инцидента певица быстро поднялась и заверила фанатов, что не пострадала. Леди Гага не стала прерывать выступление. Очевидцы утверждают, что на неё сверху также упал вентилятор.

Через день после выступления в Лас-Вегасе исполнительница опубликовала в Instagram рентген руки. На снимке она показала жест, давая понять поклонникам, что с ней всё в порядке.