Наташа Королёва на Мамаевом кургане опустилась на колени

Популярная певица Наташа Королёва возложила букет у Вечного огня на Мамаевом кургане, а затем встала перед символами пережитых событий на колени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 27 Сен 2019 в 12:17 PDT Исполнительница специально приехала в Волгоград , чтобы почтить память павших во время Сталинградской битвы солдат. Она разместила в Stories в Instagram кадры, на которых она кладёт цветы и молится. После этого артистка со слезами рассказывает историю монумента. По её словам, она осталась под большим впечатлением от увиденного.

Ранее News.ru писал, что певица Наташа Королёва в очередной раз решила шокировать своих поклонников и опубликовала фото в обнажённом виде, объяснив это тем, что на фестивале «Жара» в Баку, где она сейчас находится, слишком горячо. На снимке, опубликованном в Instagram, Королёва полностью обнажённая сидит в ванне, наполненной пеной. При этом видны только оголённые плечи и колени артистки. Грудь она прикрыла рукой.