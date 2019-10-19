Пельш рассказал, как жестоко разыграл Абдулова

Валдис Пельш почти десять лет был ведущим шоу «Розыгрыш» на телевидении.

Программа была популярной, в том числе и благодаря тому, что розыгрыши порой проходили на грани фола.

В эфире программы «Он и Она» на ТВЦ Валдис признался, что до сих пор помнит не очень красивую историю с Абдуловым.

«Были розыгрыши, которые были неуклюжи», — приводит его слова «Комсомольская правда».

В артистической тусовке все знали, что Александр Абдулов очень любит собак. И на этом добром чувстве было решено сыграть.

Суть розыгрыша сводилась к тому, что артиста вынудили выкупить собак из корейского ресторана, чтобы спасти жизнь животных.

Телеведущий вспоминает, что Абдулов купил шесть собак, чтобы их не съели.

Позже, в студии, Александр резко отчитал Пельша:

«Вы, конечно, твари конченые. Воспользовались тем, что у меня за неделю до этого собака умерла».

Вот так все совпало.

Валдис потом долго просил прощения у Абдулова, объясняя, что если бы кто-то знал о такой беде, то ни за что бы ничего подобного не стали делать.