Пельш рассказал, как жестоко разыграл Абдулова 

Валдис Пельш почти десять лет был ведущим шоу «Розыгрыш» на телевидении.
Программа была популярной, в том числе и благодаря тому, что розыгрыши порой проходили на грани фола.
В эфире программы «Он и Она» на ТВЦ Валдис признался, что до сих пор помнит не очень красивую историю с Абдуловым.
«Были розыгрыши, которые были неуклюжи», — приводит его слова «Комсомольская правда».
В артистической тусовке все знали, что Александр Абдулов очень любит собак. И на этом добром чувстве было решено сыграть.
Суть розыгрыша сводилась к тому, что артиста вынудили выкупить собак из корейского ресторана, чтобы спасти жизнь животных.
Телеведущий вспоминает, что Абдулов купил шесть собак, чтобы их не съели.
Позже, в студии, Александр резко отчитал Пельша:
«Вы, конечно, твари конченые. Воспользовались тем, что у меня за неделю до этого собака умерла».
Вот так все совпало.
Валдис потом долго просил прощения у Абдулова, объясняя, что если бы кто-то знал о такой беде, то ни за что бы ничего подобного не стали делать.
Как сообщает «Рамблер», Валдис Пельш создал группу «Несчастный случай», еще будучи студентом МГУ. Позднее он приобрел дополнительную популярность благодаря передаче «Угадай мелодию».