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Шатунову не разрешают петь «вживую»? 

Рамблер 1 час назад
Шатунову не разрешают петь «вживую»?
Фото: РИА Новости
У Юрия Шатунова сейчас достаточно непростой период жизни. Затяжной конфликт с Сергеем Разиным, запрет на исполнение самых популярных хитов…
А знатоки эстрады заметили еще один важный момент.
Как пишет Vladtime.ru, на последних концертах певца можно распознать изменение голоса при помощи техники.
Начинается композиция в более низком тембре, но уже через несколько секунд зритель слышит привычный, «подростковый» голос Шатунова.
Именно благодаря юриному голосу и стали популярными многие песни «Ласкового мая». Но годы берут свое, и тембр его изменился, стал более низким и мужественным.
Журналисты высказали предположение, что организаторы концертов не хотят рисковать — ведь певец и так уже потерял былую популярность — и предпочитают запускать привычные слуху поклонников фонограммы.
Как сообщал «Рамблер», Шатунов не собирается отказываться от исполнения хитов «Белые розы» и «Седая ночь», называя их своими визитными карточками.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Сергей Разин
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