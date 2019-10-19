Шатунову не разрешают петь «вживую»?

А знатоки эстрады заметили еще один важный момент.

Как пишет Vladtime.ru, на последних концертах певца можно распознать изменение голоса при помощи техники.

Начинается композиция в более низком тембре, но уже через несколько секунд зритель слышит привычный, «подростковый» голос Шатунова.

Именно благодаря юриному голосу и стали популярными многие песни «Ласкового мая». Но годы берут свое, и тембр его изменился, стал более низким и мужественным.

Журналисты высказали предположение, что организаторы концертов не хотят рисковать — ведь певец и так уже потерял былую популярность — и предпочитают запускать привычные слуху поклонников фонограммы.