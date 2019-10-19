Собчак объяснила, как распознать мошенников в сети

Не секрет, что интернет-воришки используют имена и аккаунты звезд в корыстных целях. В том числе, собирая у доверчивых поклонников звезд деньги под тем или иным предлогом.

Ксения Собчак в своем инстаграме предупредила подписчиков, что в сети появились двойники ее аккаунтов, где якобы разыгрываются крупные призы.

Она объяснила, как достаточно просто отличить фальшивку.

Во-первых, нужно обращать внимание на ярко-синюю галочку в аккаунте, что означает, что профайл подтвержден документально.

Во-вторых, и это самое главное, — она никогда не собирает денег ни на какие конкурсы. То есть, если просят что-то перевести для участия в розыгрыше — считай, мошенники.

«Друзья! Когда я делаю свои Розыгрыши-Гивы, я НИКОГДА не прошу переводить какие-либо деньги! Мошенники просто скачивают мое видео, размещают в соцсетях и далее уже на своих страницах вымогают деньги, обещая машины-квартиры! Следите плз за верифицированной галочкой моего аккаунта, и помните, что участие в любом розыгрыше ВСЕГДА абсолютно бесплатно!», — написала она в микроблоге.

Как оказалось, светская львица предупредила фолловеров не зря.

«3 раза… попадалась на этих мошенников», « Фуух… я тоже чуть не повелась, спасибо за информацию», « С этими гивами постоянно какая то фигня получается», — написали ей в комментариях. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 19 Окт 2019 в 2:31 PDT