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Собчак объяснила, как распознать мошенников в сети 

Рамблер 26 минут назад
Собчак объяснила, как распознать мошенников в сети
Фото: РИА Новости
Не секрет, что интернет-воришки используют имена и аккаунты звезд в корыстных целях. В том числе, собирая у доверчивых поклонников звезд деньги под тем или иным предлогом.
Ксения Собчак в своем инстаграме предупредила подписчиков, что в сети появились двойники ее аккаунтов, где якобы разыгрываются крупные призы.
Она объяснила, как достаточно просто отличить фальшивку.
Во-первых, нужно обращать внимание на ярко-синюю галочку в аккаунте, что означает, что профайл подтвержден документально.
Во-вторых, и это самое главное, — она никогда не собирает денег ни на какие конкурсы. То есть, если просят что-то перевести для участия в розыгрыше — считай, мошенники.
«Друзья! Когда я делаю свои Розыгрыши-Гивы, я НИКОГДА не прошу переводить какие-либо деньги! Мошенники просто скачивают мое видео, размещают в соцсетях и далее уже на своих страницах вымогают деньги, обещая машины-квартиры! Следите плз за верифицированной галочкой моего аккаунта, и помните, что участие в любом розыгрыше ВСЕГДА абсолютно бесплатно!», — написала она в микроблоге.
Как оказалось, светская львица предупредила фолловеров не зря.
«3 раза… попадалась на этих мошенников», « Фуух… я тоже чуть не повелась, спасибо за информацию», « С этими гивами постоянно какая то фигня получается», — написали ей в комментариях.
Недавно Собчак выставила в инстаграме фотографии подросшего сына Платона, сообщает "Рамблер". Алла Пугачева, а также многие другие люди решили, что мальчик удивительно похож на своего знаменитого дедушку, отца Ксении.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Алла Пугачева
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