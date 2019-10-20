«Вылитый дедушка»: Пугачева о сыне Собчак

Пугачева прокомментировала фото сына Собчак

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками на своей странице в соцсети фото двухлетнего сына Платона, где он занимается на специальных развивающих карточках с изображением овощей. На снимок отреагировала Алла Пугачева , которая написала в комментариях, что мальчик очень похож на своего дедушку Анатолия Собчака

— Вылитый дедушка. Царство ему небесное, — отметила Примадонна в Instagram.

Поклонники согласились с певицей, они тоже были поражены сходством Платона со своим знаменитым дедом.