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Пугачева прокомментировала фото сына Собчак 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
«Вылитый дедушка»: Пугачева о сыне Собчак
Фото: @Alla_orfey
Телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками на своей странице в соцсети фото двухлетнего сына Платона, где он занимается на специальных развивающих карточках с изображением овощей. На снимок отреагировала Алла Пугачева, которая написала в комментариях, что мальчик очень похож на своего дедушку Анатолия Собчака.
— Вылитый дедушка. Царство ему небесное, — отметила Примадонна в Instagram.
Поклонники согласились с певицей, они тоже были поражены сходством Платона со своим знаменитым дедом.
Отметим, что Алла Пугачева была знакома с Анатолием Собчаком лично. Именно он вел церемонию бракосочетания Примадонны с Филиппом Киркоровым в одном из ЗАГСов Петербурга.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Ксения Собчак , Анатолий Собчак , Алла Пугачева
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