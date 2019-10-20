«Вылитый дедушка»: Пугачева о сыне Собчак

Очаровательный белокурый малыш рассматривает развивающие игрушки.

Подписчики также наперебой утверждают об удивительном сходстве мужчин семьи Собчак.

Недавно «Рамблер» писал о том, что Ксения Собчак предупредила подписчиков, что в сети появились двойники ее аккаунтов, где якобы разыгрываются крупные призы.