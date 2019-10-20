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«Похож на дедушку Анатолия»: в сети обсуждают сына Собчак 

Рамблер + ещё 1 27 минут назад
«Вылитый дедушка»: Пугачева о сыне Собчак
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак выложила в сеть фотографию своего двухлетнего сына Платона.
Очаровательный белокурый малыш рассматривает развивающие игрушки.
«Детально объясняю Платону, что такое Баклажан», — написала молодая мама.
Алла Пугачева сообщила в комментариях к фотографии, что мальчик очень похож на своего знаменитого дедушку Анатолия Собчака.
«Вылитый дедушка. Царство ему небесное», — отметила Примадонна.
Пугачева была хорошо знакома с отцом Ксении. Анатолий Собчак даже вел церемонию ее бракосочетания с Филиппом Киркоровым.
Подписчики также наперебой утверждают об удивительном сходстве мужчин семьи Собчак.
«Похож на дедушку Анатолия», «Замечательно красивый мальчуган! Есть в кого: дед был красавец-мужчина! Царствие ему небесное!».
Недавно «Рамблер» писал о том, что Ксения Собчак предупредила подписчиков, что в сети появились двойники ее аккаунтов, где якобы разыгрываются крупные призы.
Тренер в США обезоружил ученика объятиями
Комментарии3
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Ксения Собчак , Анатолий Собчак , Алла Пугачева
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