«Вылитый дедушка»: Пугачева о сыне Собчак

Ксения Собчак выложила в сеть фотографию своего двухлетнего сына Платона.
Очаровательный белокурый малыш рассматривает развивающие игрушки.
«Детально объясняю Платону, что такое Баклажан», — написала молодая мама.
Алла Пугачева сообщила в комментариях к фотографии, что мальчик очень похож на своего знаменитого дедушку Анатолия Собчака.
«Вылитый дедушка. Царство ему небесное», — отметила Примадонна.
Пугачева была хорошо знакома с отцом Ксении. Анатолий Собчак даже вел церемонию ее бракосочетания с Филиппом Киркоровым.
Подписчики также наперебой утверждают об удивительном сходстве мужчин семьи Собчак.
«Похож на дедушку Анатолия», «Замечательно красивый мальчуган! Есть в кого: дед был красавец-мужчина! Царствие ему небесное!».
Недавно «Рамблер» писал о том, что Ксения Собчак предупредила подписчиков, что в сети появились двойники ее аккаунтов, где якобы разыгрываются крупные призы.