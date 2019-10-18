Шурыгина улетела с любовником в Израиль

20-летняя Шурыгина, как сообщал «Рамблер», прославилась рассказами о собственном изнасиловании на ток-шоу. Недавно стало известно о ее разводе с телевизионным оператором Андреем Шляниным по причине измены с ее стороны.

«Он хороший парень. Я всем сердцем рад за Дианку», — заявлял при этом Шлянин, отметив наличие у любовника бывшей жены средств для удовлетворения всех ее потребностей.

Ныне Шурыгина встречается с 22-летним блогером-миллионером Денисом Ребровым. Впервые слухи об этом появились еще летом. Телезвезда называла его просто другом, а теперь не скрывает, что переехала к нему в «Москву-сити».

Некоторое время назад любовники вместе отправились на отдых в Израиль. Несколько дней они провели на курорте Эйлат, а потом перебрались в Тель-Авив. Там они снимают номер в отеле с видом на море за 25 тысяч рублей в сутки и не отходят друг от друга.