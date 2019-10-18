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Вдова Марьянова мешает сыну актера вступить в наследство 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
За наследство Марьянова развернулась борьба
Фото: РИА Новости
Адвокат сына Дмитрия Марьянова — начинающего режиссера Даниила Аносова — объяснила, почему молодой человек до сих пор не смог вступить в наследство отца. Напомним, артист трагически скончался 15 октября 2017 года, после того, как ему стало плохо в реабилитационном центре, куда его определили из-за проблем с алкоголем. У мужчины осталось три квартиры, дача в Подмосковье и некоторый личный транспорт. Однако его наследники уже два года не могут мирно поделить это имущество.
Назван виновный в смерти Марьянова
Юрист Виктория Крылова раскрыла журналистам подробности затянувшегося процесса. Она рассказала, что в течение полугода после смерти Марьянова все его наследники — их трое: Даниил (сын актера от первой гражданской супруги Ольги Аносовой — прим. авт.), отец артиста Юрий Георгиевич и вдова Ксения Бик — как и положено подали документы нотариусу и вступили в переговоры.
«Ксения Владимировна обозначила, что она хотела бы получить трехкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе, в которой она жила в браке с Дмитрием. Никто из наследников не был против, но эта квартира по стоимости оказалась выше, чем доля, которая приходится на Ксению. Поэтому встал вопрос о компенсации», — говорит Крылова.
В сентябре 2018 года вдова Марьянова сообщила, что ей будет сложно заплатить рассчитанную сумму. Остальные родственники пошли ей навстречу, отказавшись от компенсации, потому что хотели поскорее закончить неприятный процесс. Однако, несмотря на такое щедрое предложение других сторон, Ксения Бик приостановила наследственное дело и обратилась в суд, чтобы в наследники включили ее общую с Дмитрием дочь Анфису. Но суд не встал на сторону вдовы.
«Вот из-за того, что тянутся суды, и сейчас она обжалует то решение суда мы не можем вступить в права наследования», — заключила адвокат Даниила.
По ее словам, сын актера даже не имеет доступа ни в одну из квартир отца, но ему предлагают забрать мотоциклы и автомобиль Марьянова.
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Шоу-бизнес , Московская область
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