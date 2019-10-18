Близкие Заворотнюк призвали молиться за неё

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за неё

Родственники Анастасии Заворотнюк призвали всех желающих присоединиться к соборной молитве за здравие актрисы, которую предложила одна из поклонниц звезды.

Дочь артистки на страничке своей матери в Instagram опубликовала призыв, который ранее был опубликован в группе поддержки. Сейчас именно Анна Заворотнюк ведёт все аккаунты звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Молитва прошла 18 октября с шести до семи часов утра. По словам родных, такая целенаправленная энергетика должна помочь Заворотнюк победить болезнь.

13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи у неё диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 16 сентября стало известно о развитии пневмонии и полиорганной недостаточности у звезды сериала «Моя прекрасная няня». Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.