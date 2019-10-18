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Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за неё 

News.ru 48 минут назад
Близкие Заворотнюк призвали молиться за неё
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Родственники Анастасии Заворотнюк призвали всех желающих присоединиться к соборной молитве за здравие актрисы, которую предложила одна из поклонниц звезды.
Поклонники проспали молитву за Заворотнюк
Дочь артистки на страничке своей матери в Instagram опубликовала призыв, который ранее был опубликован в группе поддержки. Сейчас именно Анна Заворотнюк ведёт все аккаунты звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Молитва прошла 18 октября с шести до семи часов утра. По словам родных, такая целенаправленная энергетика должна помочь Заворотнюк победить болезнь.
13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи у неё диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 16 сентября стало известно о развитии пневмонии и полиорганной недостаточности у звезды сериала «Моя прекрасная няня». Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.
Ранее актёр Сергей Жигунов опроверг интервью о состоянии Анастасии Заворотнюк, которое он якобы дал СМИ. Он признался, что не общался с журналистами и попросил не втягивать себя в эту историю, писал News.ru.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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