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Чулпан Хаматова приглашала богатых мужчин на свидания 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Хаматова сделала неожиданное признание
Фото: РИА Новости
Хаматова рассказала, что хотела бы, чтобы люди делали пожертвования в благотворительный фонд без чувства вины.
«Это должно быть радостно», — поясняет актриса.
При этом она отмечает, что сегодня в России около 80% людей не вовлечены в благотворительность.
Именно по этой причине Чулпан приходилось идти на разные ухищрения, чтобы сподвигнуть обеспеченных людей делать перечисления в фонд. Так, однажды она решила приглашать их на ужин и в ходе беседы предлагать им делать отчисления.
«Я просто звонила этим людям и говорила: «Здравствуйте, я артистка, хочу с вами поужинать», боясь попросить деньги», — рассказывает Чулпан.
По ее словам, получалось мало.
«Нас еще никто не знал, не было никаких доказательств того, что мы умеем работать», — говорит Хаматова.
Она признается, что однажды у нее не было спектакля, и она запланировала сразу несколько таких ужинов.
«Друг за другом они у меня шли — Петр Петрович, Иван Иванович, Василий Васильевич», — смеясь, вспомнила актриса.
По ее словам, когда она появилась в ресторане с шестым по счету собеседником, портье посадил ее напротив и сказал: «Неплохо, неплохо».
«Когда я в шестой раз открыла меню, я от усталости и бессилия сказала: «Не кормите меня, дайте, пожалуйста, денег на этот аппарат», — рассказала Хаматова.
Она добавила, что тот человек сегодня — ближайший друг ее фонда «Подари жизнь» и до сих пор ему помогает.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Булатов , Чулпан Хаматова
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