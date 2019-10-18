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Пегова показала «бомбический» цвет волос после похода в салон 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Пегова показала «бомбический» цвет волос
Фото: globallookpress.com
Актриса на днях обновила имидж.
41-летняя Ирина Пегова не перестает удивлять и вдохновлять поклонников. Она обладает нестандартной фигурой, но это не мешает актрисе выглядеть ярко и женственно. Она каждый раз тщательно подбирает образы, которые подчеркивают ее формы. При этом артистка не боится облачаться в наряды с гороховым принтом или с рюшами. На сцене МХТ имени Чехова девушка перевоплощается в разные образы, но на днях она решилась на изменения в имидже и в жизни.
Пегова посетила один из столичных салонов красоты, где ей сделали модную стрижку и обновили цвет волос. Теперь волосы актрисы имеют более светлый оттенок сверху и медовый снизу. Мастер сделал ей рваные кончики и выпрямил локоны.
«Ну что? Цвет? Бомба? Ура! Люблю, когда я довольна», — похвасталась Ирина.
Поклонники тоже пришли в восторг от преображения артистки. «Вау! Бомба!», «Потрясающая», «Вам очень к лицу!», «Шикарная», «Такие ровные волосы тоже бомба, мне так нравится», «Бомбически», «Ой, необычно, но мне нравится», «Светлый цвет и длинные волосы, вам супер! Красотка», — прокомментировали подписчики.
Отметим, что еще не так давно Пегова носила короткую прическу, а ее волосы имели русый оттенок. Однако она не боится экспериментировать, поэтому время от времени меняет имидж. Актриса также любит укладывать волосы в кудри или в голливудскую волну. Каждый раз она будто выглядит по-новому.
А вам нравится преображение Ирины?
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Шоу-бизнес , Ирина Пегова
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