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Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец» 

Рамблер 30 минут назад
Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала сообщения о том, что ее задержание с наркотиками было фейком и «гениальным пиаром».
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
«Спасибо всем причастным к написанию этой «замечательной» статьи и за такую гениальную версию пиара. Прочла с первого по последнее слово и прям впечатлилась. Это ж надо, какая я молодец, и как все провернула.
Да уж… А, ведь, действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом?
Интересно, каким будет мой следующий шаг? Международный терроризм?», — поинтересовалась она в Instagram.
Бочкарева поблагодарила всех «неравнодушных людей», поддержавших ее после скандала, а также «хейтеров», благодаря которым ей приходиться «держать себя в тонусе».
В конце сентября в интернете появилось видео задержания Натальи Бочкаревой с кокаином. На записи актриса, остановленная инспекторами ДПС, признается, что имеет при себе «остатки наркотического средства, кокаин». В отношении артистки возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков, а также административные дела за езду без техосмотра и полиса ОСАГО и отказ от медосвидетельствования. Сама Бочкарева сообщения о ее задержании с наркотиками отрицает.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Наталья Бочкарева , ГИБДД
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