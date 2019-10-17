Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»

Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала сообщения о том, что ее задержание с наркотиками было фейком и «гениальным пиаром». В деле Бочкаревой всплыли новые подробности Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official) 17 Окт 2019 в 11:13 PDT «Спасибо всем причастным к написанию этой «замечательной» статьи и за такую гениальную версию пиара. Прочла с первого по последнее слово и прям впечатлилась. Это ж надо, какая я молодец, и как все провернула. Да уж… А, ведь, действительно, как лучше всего снова оказаться на всех первых полосах и стать лидером заголовков, если не выставить себя последним наркоманом? Интересно, каким будет мой следующий шаг? Международный терроризм?», — поинтересовалась она в Instagram. Бочкарева поблагодарила всех «неравнодушных людей», поддержавших ее после скандала, а также «хейтеров», благодаря которым ей приходиться «держать себя в тонусе». В конце сентября в интернете появилось видео задержания Натальи Бочкаревой с кокаином. На записи актриса, остановленная инспекторами ДПС , признается, что имеет при себе «остатки наркотического средства, кокаин». В отношении артистки возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков, а также административные дела за езду без техосмотра и полиса ОСАГО и отказ от медосвидетельствования. Сама Бочкарева сообщения о ее задержании с наркотиками отрицает.