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Бочкарева ответила хейтерам 

Рамблер + ещё 9 26 минут назад
Бочкарева ответила хейтерам
Фото: РИА Новости
Хейт тонизирует лучше запрещенных веществ, сообщила в своем инстаграме Наталья Бочкарева.
Почти месяц назад, как сообщал «Рамблер», актриса была поймана с запрещенным веществом и стала обвиняемой по уголовному делу по соответствующей статье.
Вчера Бочкарева разместила в инстаграме скриншоты с текстом статьи, в которой названа позабытой звездой, а инцидент с веществом — пиаром года. По версии автора публикации, скандал развивается по схеме, распространенной в последнее время среди знаменитостей, которые желают напомнить о себе: «страшные» новости, отсутствие комментариев, обсуждение произошедшего на ток-шоу.
«Это ж надо какая я молодец, как все провернула. Интересно, каким будет мой следующий шаг?» — прокомментировала статью ее героиня.
Она обвинила журналистов в давлении и сочинении истории с веществом, а также поблагодарила хейтеров за то, что лучше любых запрещенных веществ помогают ей держать себя в тонусе.
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Шоу-бизнес , Наркооборот , Наталья Бочкарева
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