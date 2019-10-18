Бочкарева ответила хейтерам

Почти месяц назад, как сообщал «Рамблер», актриса была поймана с запрещенным веществом и стала обвиняемой по уголовному делу по соответствующей статье.

Вчера Бочкарева разместила в инстаграме скриншоты с текстом статьи, в которой названа позабытой звездой, а инцидент с веществом — пиаром года. По версии автора публикации, скандал развивается по схеме, распространенной в последнее время среди знаменитостей, которые желают напомнить о себе: «страшные» новости, отсутствие комментариев, обсуждение произошедшего на ток-шоу.

«Это ж надо какая я молодец, как все провернула. Интересно, каким будет мой следующий шаг?» — прокомментировала статью ее героиня.

Она обвинила журналистов в давлении и сочинении истории с веществом, а также поблагодарила хейтеров за то, что лучше любых запрещенных веществ помогают ей держать себя в тонусе.