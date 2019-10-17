Экс-жену Краско заподозрили в романе со звездой сериала

Бывшую жену Краско заподозрили в романе со звездой «Все будет хорошо!»

Издание опубликовало кадры, на которых Наталья Краско и Марка Горонок выходят из НИИ Скорой помощи им. Джанилидзе, где они навещали мать актера, а затем вместе садятся в иномарку.

При этом в окружении артистов пока не подтвердили их роман.

«Общаются они много и уже несколько недель. Не исключаю, что между ними могут вспыхнуть чувства», — отметил общий друг Краско и Горонка Вячеслав Смородинов.

По данным издания, Краско и Горонок познакомились через общих знакомых, и Наталья поддержала актера, когда в конце осени он попал в серьезное ДТП вместе с матерью на трассе под Петербургом.

«Рамблер» писал, что Наталья и Иван Краско развелись в 2018 году, прожив в браке три года. При этом разница в возрасте между супругами составляла 60 лет.