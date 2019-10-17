«С лицом проблемы»: Сафронов отказался рисовать Ротару 

Певица София Ротару при помощи пластических операций так изменила свою внешность, что уже сложно увидеть ее характер по лицу. Об этом заявил изданию «Дни.ру» известный художник Никас Сафронов.
"С Софией Ротару я виделся лишь мельком, хотя когда-то давно и останавливался в Крыму в ее отеле. Но рисовать ее не смог бы — там с лицом большие проблемы. Нет, я все понимаю и принимаю все эти современные технологии, пластические операции, но за ними очень сложно увидеть характер человека», — рассказал он.
Сафонов также отметил, что гораздо проще рисовать «старых и морщинистых».
«Я все уберу на картине. (…) Кстати, порой люди, которых я писал, берут мои портреты и идут к хирургам: мол, сделайте меня таким. Но когда я не вижу лица, когда все изменено до неузнаваемости, очень тяжело работать», — пояснил он.
По словам художника, можно было бы рисовать Ротару по ее молодым фото, но ему «хочется показать характер человека».
«В случае с Ротару, увы, это невозможно. Она потеряла свою сущность», — уверен Сафронов.
Как писал «Рамблер», ранее Ротару приписали роман с экс-солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. По данным издания «Собеседник», музыкант всегда восхищался Софией Ротару, заявляя, что «любит женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой» и даже предложил звезде выйти за него замуж.