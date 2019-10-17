«С лицом проблемы»: Сафронов отказался рисовать Ротару

"С Софией Ротару я виделся лишь мельком, хотя когда-то давно и останавливался в Крыму в ее отеле. Но рисовать ее не смог бы — там с лицом большие проблемы. Нет, я все понимаю и принимаю все эти современные технологии, пластические операции, но за ними очень сложно увидеть характер человека», — рассказал он.

Сафонов также отметил, что гораздо проще рисовать «старых и морщинистых».

«Я все уберу на картине. (…) Кстати, порой люди, которых я писал, берут мои портреты и идут к хирургам: мол, сделайте меня таким. Но когда я не вижу лица, когда все изменено до неузнаваемости, очень тяжело работать», — пояснил он.

По словам художника, можно было бы рисовать Ротару по ее молодым фото, но ему «хочется показать характер человека».

«В случае с Ротару, увы, это невозможно. Она потеряла свою сущность», — уверен Сафронов.