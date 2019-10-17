Серов потребовал семь миллионов от «Пусть говорят»

Певец Александр Серов в семь раз увеличил сумму иска к Первому каналу и производителю ток-шоу «Пусть говорят» компании «Директ», передает РИА «Новости».

Сумма иска возросла с одного до семи миллионов рублей. Как объяснил представитель артиста, это связано с тем, что переговоры об урегулировании спора пока не приносят результата.

Истец утверждает, что не получил от Первого канала и компании «Директ» обещанный за участие в ток-шоу гонорар в размере более 1 млн рублей. По словам представителя Серова, на участие в шоу был подписан контракт с указанной в нем суммой вознаграждения. Съемки первой программы прошли в феврале, в марте Серов снялся во втором шоу, однако заключить договор стороны не смогли, и певец запретил использовать отснятый материал. Тем не менее, ток-шоу все же вышло в эфир.

Представитель Серова заявил, что за участие во второй программе его клиенту был обещан гонорар в размере 1,5 млн рублей.

Как отмечает РИА «Новости», в 2019 году личной жизни Александра Серова были полностью или частично посвящены три выпуска шоу «Пусть говорят».