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Серов потребовал семь миллионов от «Пусть говорят» 

Рамблер 16 минут назад
Серов потребовал семь миллионов от «Пусть говорят»
Фото: Instagram
Певец Александр Серов в семь раз увеличил сумму иска к Первому каналу и производителю ток-шоу «Пусть говорят» компании «Директ», передает РИА «Новости».
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Сумма иска возросла с одного до семи миллионов рублей. Как объяснил представитель артиста, это связано с тем, что переговоры об урегулировании спора пока не приносят результата.
Истец утверждает, что не получил от Первого канала и компании «Директ» обещанный за участие в ток-шоу гонорар в размере более 1 млн рублей. По словам представителя Серова, на участие в шоу был подписан контракт с указанной в нем суммой вознаграждения. Съемки первой программы прошли в феврале, в марте Серов снялся во втором шоу, однако заключить договор стороны не смогли, и певец запретил использовать отснятый материал. Тем не менее, ток-шоу все же вышло в эфир.
Представитель Серова заявил, что за участие во второй программе его клиенту был обещан гонорар в размере 1,5 млн рублей.
Как отмечает РИА «Новости», в 2019 году личной жизни Александра Серова были полностью или частично посвящены три выпуска шоу «Пусть говорят».
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Шоу-бизнес , Александр Серов , РИА Новости
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