Звезде «Дома-2» не понравилась новая грудь

Бывшая участница шоу «Дом-2» Инесса Шевчук потребовала вернуть ей прежний размер груди.

Как сообщает телеграм-канал Mash, после участия в «Доме-2» Шевчук обратилась к пластическому хирургу, чтобы увеличить грудь.

Первое время девушка была довольна результатом, однако затем почувствовала, что «ноша» слишком тяжела: появились боли в спине.

Шевчук потребовала у хирурга вернуть ее прежний размер, а также деньги за предыдущую операцию. После отказа девушка заявила о намерении добиваться справедливости через суд.