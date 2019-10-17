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Звезде «Дома-2» не понравилась новая грудь 

Рамблер 36 минут назад
Звезде «Дома-2» не понравилась новая грудь
Фото: Instagram
Бывшая участница шоу «Дом-2» Инесса Шевчук потребовала вернуть ей прежний размер груди.
Как сообщает телеграм-канал Mash, после участия в «Доме-2» Шевчук обратилась к пластическому хирургу, чтобы увеличить грудь.
Первое время девушка была довольна результатом, однако затем почувствовала, что «ноша» слишком тяжела: появились боли в спине.
Шевчук потребовала у хирурга вернуть ее прежний размер, а также деньги за предыдущую операцию. После отказа девушка заявила о намерении добиваться справедливости через суд.
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