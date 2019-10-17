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Самолет принца Уильяма из-за грозы не смог сесть в Исламабаде 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Самолет принца Уильяма попал в шторм
Фото: mirror.co.uk
Самолет с британским принцем Уильямом и его супругой Кейт был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за грозы в столице Пакистана Исламабаде.
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала британская газета Daily Mirror.
По данным таблоида, самолет королевских ВВС вылетел из аэропорта пакистанского города Лахор в Исламабад, но в течение часа не мог приземлиться в столице. По информации издания летчики дважды пытались посадить самолет, но каждый раз неудачно.
Позднее Уильям сообщил, что он и его жена в порядке, и пошутил, что это он был за штурвалом самолета.
Данный визит в Пакистан стал для их Высочеств первым официальным визитом. В столице страны принц и его супруга намеревались обсудить исторические и современные отношения между двумя государствами.
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Шоу-бизнес , принц Уильям , Исламабад , Пакистан
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