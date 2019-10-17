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Последний поворот: спустя почти 30 лет появилась новая версия гибели Цоя 

ТК «Звезда» + ещё 3 12 часов назад
По просьбе поклонников музыканта, журналист Лев Годованник решил провести свое собственное расследование, он съездил на место гибели Цоя, работал в архивах, заказал психологическую и дорожно-транспортную экспертизы у профильных специалистов.
Двадцать девять лет назад в страшной аварии на дороге Слока-Талси в Латвии в лобовом столкновении с автобусом погиб музыкант Виктор Цой. Официальной причиной ДТП — Цой заснул за рулем, но она сразу же стала ставиться под сомнение, в первую очередь, отцом музыканта Робертом Цоем.
«Самую первую идею на второй день после катастрофы высказал я, чтобы заснуть за рулем, сколько нужно времени, как вы считаете? Я думаю, достаточно долго надо ехать, а он ехал минут 20 от силы, понимаете?» — заявил он.
Авария произошла в полдень, когда Цой абсолютно трезвый возвращался с рыбалки. Серьезного расследования тогда не проводили, следователи заявили, что музыкант заснул на скорости в 130 км/ч и влетел в автобус и закрыли дело.
По просьбе поклонников музыканта, журналист Лев Годованник решил провести свое собственное расследование, он съездил на место гибели Цоя, работал в архивах, заказал психологическую и дорожно-транспортную экспертизы у профильных специалистов. Результаты работы Годованника стали сенсацией.
«Те сведения, которые имеются на сегодняшний момент не дают оснований предполагать, что Виктор Цой уснул за рулем. Мы не можем предполагать, что последние 35 метров пути он находился в бессознательном состоянии», — рассказал журналист.
Эксперты установили, что Цой свернул с асфальта на грунтовую обочину, проехал по ней прямо 35 метров, но дорога сужалась из-за моста и «Москвич» музыканта ушел в занос и вылетает на проезжую часть под автобус. Удалось установить, что никаких знаков, предупреждающих о сужении дороги и предписывающих снизить скорость, тогда там не было, их поставили уже после аварии.
«Он не справился с управлением по причине плохого покрытия на мосту, из-за перепада этих покрытий. Но вопрос почему он оказался на обочине — на проезжей части этого нет!», — рассказал Годованник.
Вокруг смерти Виктора Цоя до сих пор много мифов и неясностей. Говорили даже, что он вообще не погиб, а ушел в затворничество, спрятался от славы. Была еще одна версия — ДТП подстроили, чтобы ликвидировать музыканта. Расследование причин той аварии будет продолжено, и уже скоро его авторы обещают обнародовать новые, сенсационные подробности, сообщает издание «Фонтанка».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Роберт Цой , Виктор Цой , Фонтанка.Ру , Латвия
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