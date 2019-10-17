Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Размерчик не подошел: экс-участница «Дома-2» судится с пластическим хирургом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Экс-участница «Дома-2» судится с пластическим хирургом
Фото: Instagram
Экс-участница скандального шоу «Дом-2» Инесса Шевчук судится с пластическим хирургом из-за неустраивающих ее грудных имплантов. К помощи медиков девушка обратилась сразу, как только покинула телестройку — в марте 2015 года. Помимо груди тогда Шевчук пожелала частично изменить лицо. Тогда результатом девушка, судя по всему, была довольна — она часто публиковала откровенные снимки, на которых делала акцент на декольте.
Mash отмечает, что недавно Шевчук начали беспокоить проблемы со здоровьем — большая грудь спровоцировала сильные боли в спине 25-летней участницы. Шевчук обратилась к врачам с просьбой избавить ее от имплантов. Хирург выполнять повторные работы отказался. Тогда модели ничего не оставалось, как обратиться в суд с просьбой не только исполнить ее просьбу, но и компенсировать моральный вред. О какой сумме идет речь, не сообщается.
Сама Шевчук сложившуюся ситуацию не комментирует. Последний эротический снимок с обнаженной грудью девушка опубликовала шесть дней назад.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Teleprogramma.pro: последние новости
Звезда «Дома-2» Коткова сообщила об эпидемии венерических заболеваний на проекте Звезда «Дома-2» Коткова сообщила об эпидемии венерических заболеваний на проекте Шепелев нашел для сына Фриске идеальную мачеху Шепелев нашел для сына Фриске идеальную мачеху Бондарчук призналась, что поведение Собчак ей не близко Бондарчук призналась, что поведение Собчак ей не близко
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе1002
Четверых выпустили: кто ответит за «Зимнюю вишню»
Четверых выпустили: кто ответит за «Зимнюю вишню»1
«Потом пошла по „папикам“ гулять»
«Потом пошла по „папикам“ гулять»28
Стая собак растерзала пенсионерку
Стая собак растерзала пенсионерку44
В Европарламенте решили наказать Турцию
В Европарламенте решили наказать Турцию10
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Финляндия обрадовала россиян
00:47
Финляндия обрадовала россиян
В мире Европа
Четверых выпустили: кто ответит за «Зимнюю вишню»
03:37
Четверых выпустили: кто ответит за «Зимнюю вишню»
Пожары Статьи
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
01:44
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
Шоу-бизнес
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение