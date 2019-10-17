Серябкина оскорбила Крида

Недавно Ксения Собчак взяла интервью у Ольги Серябкиной и опубликовала ролик на своей страничке на Youtube. Певица рассказала о работе с Фадеевым, любви к бренду Balenciaga, общении с рэперами и разочаровании в Темниковой. Обсуждая отношения с музыкантами, девушка несколько нелицеприятно высказалась о Егоре Криде, с которым ей уже приходилось работать. Во время съемок клипа на песню «Если ты меня не любишь» молодые люди поссорились и перестали общаться друг с другом.
«Егор Крид, я считаю, это самой попсовый артист из всех, кто может быть», — сказала Ольга в интервью.
Певица не стала давать комментариев, которые объясняли бы, почему она так к нему относится.
«Ну, я о нем думаю так», — заключила девушка.
Следует отметить, что после произошедшего скандала Егор также отказался от каких-либо комментариев.
«Мне не хочется говорить о том, что происходило, но скажу, что у нас был небольшой конфликт на съемках клипа. Мы что-то не поделили и обиделись друг на друга. Прошло время, и перед Премией МУЗ-ТВ, где мы с ней выступали, мы помирились. Потом просто не общались, хотя до этого раньше очень плотно общались. Но у нас не было никогда всяких шуры-муры», — рассказал Егор Крид порталу Super.