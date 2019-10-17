Серябкина оскорбила Крида

Ольга Серябкина оскорбила Егора Крида

Недавно Ксения Собчак взяла интервью у Ольги Серябкиной и опубликовала ролик на своей страничке на Youtube. Певица рассказала о работе с Фадеевым, любви к бренду Balenciaga, общении с рэперами и разочаровании в Темниковой . Обсуждая отношения с музыкантами, девушка несколько нелицеприятно высказалась о Егоре Криде , с которым ей уже приходилось работать. Во время съемок клипа на песню «Если ты меня не любишь» молодые люди поссорились и перестали общаться друг с другом.

«Егор Крид, я считаю, это самой попсовый артист из всех, кто может быть», — сказала Ольга в интервью.

Певица не стала давать комментариев, которые объясняли бы, почему она так к нему относится.

«Ну, я о нем думаю так», — заключила девушка.

Следует отметить, что после произошедшего скандала Егор также отказался от каких-либо комментариев.