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Фанаты из Сыктывкара проигнорировали приезд Киркорова 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 2 часа назад
В Сыктывкаре проигнорировали Киркорова
Фото: ТАСС
Поп-король посетил Республику Коми. Сегодня он прибыл в Сыктывкар, однако не обнаружил своих фанатов на вокзале. Горожане проигнорировали приезд короля российской эстрады. Пройдясь по вокзалу в гордом одиночестве, Киркоров сел в черный Mercedes и уехал в отель.
По словам пресс-секретаря певца Екатерины Успенской, главная встреча с фанатами состоится сегодня в Сыктывкаре. Известно, что горожане волновались в течение недели, приедет ли Филипп или нет, сообщает «Nation.news».
«Возможно, именно этим и объясняется такой ажиотаж вокруг города. Что касается поклонников, то не факт, что они были прямо у поезда, но артиста встретили. Однако меня там не было», — сообщила Успенская.
Напомним, 14 октября фура с концертным оборудованием артиста застряла в песке на берегу реки Печора. Очевидцы сумели зафиксировать этот неприятный инцидент и опубликовали снимки в социальных сетях. тяжеловоз с прицепом удалось вытащить. Филипп прибыл в Печору. Срыва концерта не было.
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Шоу-бизнес , Республика Коми , Сыктывкар
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