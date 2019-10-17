В Сыктывкаре проигнорировали Киркорова

Фанаты из Сыктывкара проигнорировали приезд Киркорова

Поп-король посетил Республику Коми . Сегодня он прибыл в Сыктывкар , однако не обнаружил своих фанатов на вокзале. Горожане проигнорировали приезд короля российской эстрады. Пройдясь по вокзалу в гордом одиночестве, Киркоров сел в черный Mercedes и уехал в отель.

По словам пресс-секретаря певца Екатерины Успенской, главная встреча с фанатами состоится сегодня в Сыктывкаре. Известно, что горожане волновались в течение недели, приедет ли Филипп или нет, сообщает «Nation.news».

«Возможно, именно этим и объясняется такой ажиотаж вокруг города. Что касается поклонников, то не факт, что они были прямо у поезда, но артиста встретили. Однако меня там не было», — сообщила Успенская.

Напомним, 14 октября фура с концертным оборудованием артиста застряла в песке на берегу реки Печора. Очевидцы сумели зафиксировать этот неприятный инцидент и опубликовали снимки в социальных сетях. тяжеловоз с прицепом удалось вытащить. Филипп прибыл в Печору. Срыва концерта не было.