«Пошла по „папикам“»: Кормухина высказалась о Гагариной

По словам Кормухиной, Гагаина ей нравилась, когда «только появилась много лет назад».

«Была молоденькой совсем, пела песню про облака. Симпатичная такая песня была, и, вроде бы, она сама ее написала. Я думаю, молодец какая, сама пишет. А когда она потом пошла по «папикам» гулять — все, эта Полина кончилась. Ее уже не будет никогда», — заявила певица.

Как писал «Рамблер», ранее Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину, потребовав прекратить нарушать ее авторские права на аранжировку песни «Кукушка» Виктора Цоя

Кормухина уверена, что речь идет о плагиате, так как аранжировка, которую использовала Гагарина для саунд-трека к фильму «Битва за Севастополь», была записана еще в 2011 году.