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Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине 

РИА Новости 26 минут назад
Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения женщине
Фото: из личного архива Валерия Сюткина
Певец Валерий Сюткин указал на ошибку в правописании пользовательнице инстаграма в ответ на обвинения в плохом судействе и критику его пения вживую.
"Облажал, как мог, чувака из Омска себя-то слышал? Большего ужаса, чем пение Сюткина живьем, невозможно придумать", — написала @leskovaelena123, поставив пробел в слове "невозможно".
"Невозможно пишите вместе!" — парировал Сюткин, не став отвечать на обвинения.
В выпуске шоу от минувшей пятницы Сюткин, комментируя выступление участника из Омска Вадима Изофатова, заявил, что в его номере чувствовалась "натруженность", и выразил мнение, что выбранная песня была "низковатой".
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Шоу-бизнес , Валерий Сюткин , Омск
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