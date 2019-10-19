Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения женщине

Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине

Певец Валерий Сюткин указал на ошибку в правописании пользовательнице инстаграма в ответ на обвинения в плохом судействе и критику его пения вживую.

"Облажал, как мог, чувака из Омска себя-то слышал? Большего ужаса, чем пение Сюткина живьем, невозможно придумать", — написала @leskovaelena123, поставив пробел в слове "невозможно".

"Невозможно пишите вместе!" — парировал Сюткин, не став отвечать на обвинения.

В выпуске шоу от минувшей пятницы Сюткин, комментируя выступление участника из Омска Вадима Изофатова, заявил, что в его номере чувствовалась "натруженность", и выразил мнение, что выбранная песня была "низковатой".